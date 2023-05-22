اليوم السابع
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الإثنين، 22 مايو 2023 03:34 ص
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استمرار توريد القمح المحلى من المزارعين وصرف المستحقات أولا بأول

الإثنين، 22 مايو 2023 03:00 ص
استمرار توريد القمح المحلى من المزارعين وصرف المستحقات أولا بأول قمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث يتم استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، ويتم الاستلام خلال نقاط الاستلام التى يصل عددها إلى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهى ‏عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساء مع صرف مستحقات الموردين أولا بأول.
 
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏مديرى المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلى، وإرسال بيانات بكل الكميات ‏الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، كما يتم تسيير ‏حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم فى صناعة الأعلاف، كما يتم التنسيق مع ‏مباحث التموين بهذا الصدد وتقوم مع مديرى المديريات بمتابعة نسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة فى استخدام ‏القمح المحلى فى اى اغراض اخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

التموين

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توريد القمح المحلى من المزارعين

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سعر القمح المحلى



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