استبعاد رئيسى لجنة و8 مراقبين من امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، استبعاد وإلغاء ندب عدد 2 رئيس لجنة و2 مراقب أول و2 مراقب دور و4 ملاحظين ب امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارتي غرب الزقازيق وديرب نجم، لمخالفتهم التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وإحالتهم للتحقيق طبقا لقانون 205 لسنة 2020 م، كما أكد أنه لم تتلق غرفة العمليات الرئيسة أي شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور بشأن امتحان اللغة الإنجليزية.

وأكد الرشيدي، أنه لم يعد هناك أي مجال للتهاون مع أي تقصير أو فساد والضرب بيد من حديد على يد كل فاسد أو مخالف أو مقصر فى أداء عمله، جاء ذلك خلال متابعة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لسير الامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

وذكر الرشيدي، أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة الأجنبية بلغ 137 الف 939 طالب وطالبة موزعين علي عدد 765 لجنة علي مستوي محافظة الشرقية ، وأوصي بمراعاه الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب وشدد علي توقيع الملاحظين علي تكت اسم الطلاب بكراسة الإجابة.

وشدد علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان و توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد وكيل أول الوزارة أنه اطمئن علي جميع اللجان وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب وفي نفس السياق شدد على المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية ، و علي عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة.

الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعـدادية سيؤدون غدا الثلاثاء مادتي الهندسة فترة اولي وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فترة ثانية.