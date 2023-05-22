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إيطاليا: إقرار الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا يتطلب وقتا

الإثنين، 22 مايو 2023 09:43 م
إيطاليا: إقرار الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا يتطلب وقتا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
وكالات

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن إقرار الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيتطلب حيزا من الوقت.
 
وقال تاياني في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الاثنين، إن "الحزمة الـ 11 لا تزال بحاجة إلى الوقت. وهذه ليس المواضيع التي سيكون من السهل اتخاذ القرار بشأنها".
 
وأضاف: "اليوم أعطينا تقييما سياسيا، والتوجه يتمثل في دعم أوكرانيا ومنع الالتفاف على القيود".
 
وكان المسؤولون الأوروبيون قد أعلنوا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعداد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، ستكون الـ 11 منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن العقوبات الجديدة ستركز على منع التحايل على العقوبات الأوروبية السابقة ضد موسكو.
 

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