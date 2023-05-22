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إلغاء العام الدراسى لـ9 طلاب بالشهادة الإعدادية فى الجيزة لحيازتهم محمولا

الإثنين، 22 مايو 2023 12:53 م
إلغاء العام الدراسى لـ9 طلاب بالشهادة الإعدادية فى الجيزة لحيازتهم محمولا جانب من الامتحانات
كتبت – مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إلغاء عام دراسي كامل لـ9 طلاب بالصف الثالث الإعدادي بإدارات بولاق الدكرور والدقي والهرم وشمال الجيزة والعمرانية، وذلك لحيازة هاتف محمول داخل اللجان ومحاولة الغش، وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التى تتخذها وزارة التربية والتعليم برعاية الدكتور رضا حجازى، وبناء على التعليمات المشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت المديرية في بيان لها إلغاء تكليف رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والموجهين والمقيمين داخل اللجنة وإحالتهم للشؤون القانونية للتقصير في عملهم.

وفي سياق متصل، ومن خلال جولات أشرف سلومة مدير المديرية بمدارس هشام شتا الإعدادية بنات وفاطمة الزهراء التابعة لإدارة العمرانية التعليمية ومدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، أشاد مدير المديرية بوعى أولياء الأمور لحرصهم على مستقبل أبنائهم ومنعهم من دخول الامتحان بالموبايل وتركه خارج اللجان.

وتحوار مدير المديرية مع أولياء الأمور وقدم لهم الشكر على تفهمهم ووعيهم وحرصهم على مستقبل أبنائهم حيث وجدهم يحملون حقائب ممتلئة بالهواتف المحمولة وطمأنهم بأن القيادات تعمل لصالح الطالب وهو من أهم أولوياتهم.

وأصدر أشرف سلومة مدير المديرية تعليماته لمديرى العموم بعدم دخول أى طالب اللجان بعد الساعه التاسعة والربع حرصًا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

 


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