اليوم السابع
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إصابة 6 من عمال المعمار فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الإثنين، 22 مايو 2023 09:58 ص
إصابة 6 من عمال المعمار فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية إسعاف
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 6 من عمال المعمار بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع بطريق "بلبيس - السلام" أمام المظلات نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس - السلام" أمام المظلات، وأسفر الحادث عن إصابة  6 من عمال المعمار من منيا القمح،  إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم  بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى  بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.


 


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