إصابة شخصين إثر سقوط سيارة داخل ترعة المريوطية في البدرشين

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية فى البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد ااسيارة، مما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، ونتج عنها إصابة شخصان ويتم البحث عن ثالث بمياة الترعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، ويتم أجراء عمليات البحث عن شخص مفقود وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأصيب شخصين إثر حادث تصادم سيارتين نقل وملاكى أعلى الطريق في القاهرة الجديدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق في القاهرة الجديدة بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.