إزالة أسوار بالطوب الأبيض بمساحة قيراط ونصف بقرى مدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات المحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، والتى أسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدى على أراضي زراعية فى المهد بحاجر القرايا بعزبة مسعود بقرية النمسا والتعديات بمساحة قيراط ونصف القيراط، والتعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 4 حالات بمساحة 260 فدان بقرية كومير تعدى على أملاك الدولة بالبناء عبارة عن أسوار من الطوب اللبن، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث إنه مع بدء الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، بحث المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مع قيادات المدن والقرى استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث تم التأكيد على الاستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف .



إزالة أسوار بالطوب الأبيض بمساحة قيراط ونصف بقرى مدينة إسنا



إزالة أسوار بالطوب الأبيض بمساحة قيراط ونصف