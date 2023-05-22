أهم 5 سلع صدرتها واستوردتها مصر مع سلطنة عمان عام 2022.. أهمها الفاكهة

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان خلال عام 2022، حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار عام 2022، مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 64.6%.

ورصدت بيانات الجهاز، أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى عُمان خلال عام 2022 وفقا لما يلي:

1. فواكه بقيمة 41.7 مليون دولار.

2. خضر ونباتات بقيمة 196 مليون دولار.

3. أدوات وأجهزة للبصريات بقيمة 17.7 مليون دولار.

4. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 12.2 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 11.6 مليون دولار.

وجاء ترتيب أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من عُمان خلال عام 2022 وفقا لما يلي:

1. خامات معادن بقيمة 665.1 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 56.7 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 56.5 مليون دولار.

4. أسماك بقيمة 29 مليون دولار.

5. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 21.3 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى عمان نحو 202.1 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 163.3 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 23.7%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عُمان 869.3 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 487.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 78.3% .

وسجلت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر 1.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/ 2023 مقابل 0.6 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2021 /2022 بنسبة زيادة بلغت 100% .