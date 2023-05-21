10.5 % زيادة فى قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا عام 2022

كتب مدحت عادل

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء اليــوم الأحد نشــرة "العلاقات الأقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2022" وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامى ( 2021، 2022 ).

وكانت من أهم المؤشرات ما يلى:

- بلغت قيمة الصادرات المصريــة إلى الولايات المـتحـدة 2.3 مليار دولار عام 2022 وتمثل 4.5% من صادرات مصـر للعالـم مقابــل 2.5 مليــار دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 9.1 ٪.

- جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بنسبـة 57.9 % مـن إجمالــى الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1.3 مليار دولار عــام 2022 مقابــل 1.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.5 ٪.

- بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6.8 مليار دولار عام 2022 وتمثل 7.2 % مــن واردات مصـر من العالم مقابـل 6.4 مليار دولار عام 2021 بنسبـة زيادة قدرها 5.9 %.

- جــاءت الواردات مــن حبــوب وأثـمار زيتيــة ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 33.6 % من إجمالــى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغــت 2.3 مليــار دولار عام 2022 مقابـــل 1.7 مليار دولار عام 2021 بنسبه زيـادة قدرهــا 33.9 ٪.