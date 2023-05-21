‫الرى تبحث مع اليونسكو المشاركة فى أسبوع القاهرة السادس للمياه

كتبت أسماء نصار

اجتمع المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط والسكرتارية التنفيذية لأسبوع القاهرة للمياه مع ممثلي مكتب اليونسكو في مصر لمناقشة الأنشطة المقترح تنفيذها لرعاية النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقدها خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، وكذا مناقشة سبل دعم المبادرة المصرية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) ، حيث من المقرر تنظيم عدد من الفعاليات رفيعة المستوي في هذا الشأن بإلإضافة لمناقشة جهود رعاية تنظيم الجلسات العامة والمسابقات.

ويهدف أ سبوع القاهرة السادس للمياه الى دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي ، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه ، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية ، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين .

‏‎كما يشتمل أسبوع القاهرة السادس للمياه أيضاً على "مؤتمر علمي للأسبوع" والذي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية ، حيث يتم تلقى بحوث علمية من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها في (5) جلسات فنية متخصصة في محاور (المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة).