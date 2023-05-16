اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

‫غلق باب استقبال الملخصات البحثية المشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:07 ص
‫غلق باب استقبال الملخصات البحثية المشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة للمياه 2023 غلق باب استقبال الملخصات البحثية الخاصة بالعرض في الجلسات العلمية بشكل رسمي، ويتم حاليًا مراجعة جميع الملخصات وسوف يتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكترونى.

ويهدف أسبوع القاهرة السادس للمياه الى دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين .

كما يشتمل أسبوع القاهرة السادس للمياه أيضاً على "مؤتمر علمي للأسبوع" والذي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية ، حيث يتم تلقى بحوث علمية من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها في (5) جلسات فنية متخصصة في محاور (المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة)


اسبوع القاهرة للمياه

المياه

المناخ

الطقس المتطرف



الموضوعات المتعلقة

وزير الرى يبحث ترتيبات أسبوع القاهرة للمياه

السبت، 13 مايو 2023 09:25 ص

الرى: 4 مسابقات ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

الإثنين، 17 أبريل 2023 09:28 ص

اجتماع بين الرى والاتحاد الأوروبى لبحث التعاون فى أسبوع القاهرة للمياه المقبل

السبت، 15 أبريل 2023 03:30 م

الرى: تنظيم أسبوع القاهرة للمياه قبل COP28

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 09:26 ص

اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه تعقد اجتماعها الثانى استعدادا للنسخة السادسة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:36 م

وزارة ‫الرى تستعد لتنظيم النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه

الخميس، 09 فبراير 2023 10:46 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة