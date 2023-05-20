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محافظ الجيزة: 188 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ686 لجنة

السبت، 20 مايو 2023 12:00 م
محافظ الجيزة: 188 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ686 لجنة محافظ الجيزة خلال تفقد سير امتحانات الشهادة الاعدادية
كتبت - مرام محمد

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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تفقد سير امتحانات الشهادة الاعدادية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2022، وذلك بعدد من اللجان بمدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان الإعدادية الثانوية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية ومدرسة رفاعة الطهطاوي التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، وذلك للوقوف علي الإجراءات المتخذة والتأكد من توافر المناح الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات. 
 
وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام حوالي 188 ألف طالب وطالبة داخل 686 لجنة وعدد 2 لجنة للحالات الخاصة علي مستوى المحافظة.
 
وأكد محافظ الجيزة، أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والانارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.
 
واطمأن اللواء أحمد راشد خلال جولته علي توافر كل سبل الراحة للطلاب والتأكد من  تحقيق الإنضباط داخل وخارج لجان الامتحانات، حفاظا على تركيز الطلاب، مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.
 
واستمع محافظ الجيزة لتقييم الطلاب لمستوى امتحان مادة اللغة العربية، مشيراً إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية والتي لا تتعدى 20 طالبا داخل كل لجنة فرعية وذلك للحفاظ على المسافات الأمنه بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.
 
وبعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رسالة طمأنينة لأولياء الأمور خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان، مؤكداً لهم أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم والطلاب، مؤكداً أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط.
 
كما حرص محافظ الجيزة علي تفقد لجان ذوي الاحتياجات الخاصة وعيادات الزائرة الصحية والأسنان بالمدارس التي تقوم بتقديم الخدمة الصحية بعلاج أسنان الطلاب بالمدرسة والمدارس المجاورة علي مدار العام والتي يصل عددها إلى 12 عيادة كمرحلة أولي علي مستوى المحافظة. 
 
وحرص اللواء أحمد راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهاً برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.
 
وعقب الانتهاء من تفقد لجان الامتحانات  تابع محافظ الجيزة سير العملية الامتحانية من داخل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم للتأكد من أنتظام سير العمل بها ورصد اى مواقف طارئة ترد من الإدارات التعليمية وسبل التعامل معها وحلها.
 
وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل علي حل أى معوقات قد تواجه الطلاب.
 
ومن جانبه، أوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب مع المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية لإزالة أي معوقات، مشيرا إلى أنه تم التشديد علي عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.
 
رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ وأشرف سلومة مدير مديرية التعليم بالجيزة وسامح عشماوي مدير مديرية الصحة وإيناس شوقي مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالجيزة وعبد الناصر سعدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة وعبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.
 
 
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