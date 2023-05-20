وكيل أزهر الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والابتدائية.. صور

وحرص "الجنيدى" على التواجد مبكرًا بمقر اللجان لمتابعة مدى جاهزية اللجان لإستقبال الطلاب في أول أيام الامتحانات ، متابعًا ضوابط فض مظاريف الأسئلة ، كما حرص على الإطلاع على محتوى الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستوى الطلاب ، مشيرًا إلى أنها جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ولا توجد أي شكاوي منها .

وخلال جولته شدد رئيس المنطقة على أهمية ضبط النفس، وتوفير البيئة الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر ، كما أكد علي منع ظاهرة الغش نهائيًا والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً تواجد الموجهين بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي للامتحانات .

أشار رئيس المنطقة أن غرفة العمليات بالمنطقة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير عملية الامتحانات والرد علي أي استفسارات تخص اللجان ،

يشار أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون امتحان اليوم في مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف) بينما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية امتحان اليوم الأول في مادة الفقه .

ولم تسجل غرف المتابعات أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.



وكيل أزهر الشرقية يتفقد لجان الامتحانات (1)



وكيل أزهر الشرقية يتفقد لجان الامتحانات (2)



وكيل أزهر الشرقية يتفقد لجان الامتحانات (3)



وكيل أزهر الشرقية يتفقد لجان الامتحانات (4)



وكيل أزهر الشرقية يتفقد لجان الامتحانات (5)



وكيل أزهر الشرقية يتفقد لجان الامتحانات (6)