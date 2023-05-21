وزيرة بريطانية: إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبى تصب فى صالح صناعة النبيذ المحلية

كتبت رباب فتحى

قالت وزيرة البيئة البريطانية، تيريز كوفى إن إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي المعمول بها فى البلاد من شأنها أن تصب فى صالح صناعة النبيذ المحلية في المملكة المتحدة ويحتمل أن تعزز مزارع الكروم بمقدار 180 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنه سيتم إسقاط مجموعة من لوائح بروكسل التي تم الإبقاء عليها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كجزء من قانون الاتحاد الأوروبي (الإلغاء والإصلاح) المحتفظ به ، بما في ذلك بعض القوانين التي تؤثر على قطاع النبيذ المزدهر في بريطانيا.

وقالت تيريز كوفي إن التغييرات التي يتم إدخالها من خلال التشريع ستمنح مزارع الكروم "الحرية التي تحتاجها لتزدهر".

وتأتي هذه التعليقات في أعقاب خلاف بين حزب المحافظين بعد أن خففت الحكومة من خططها لتخليص الكتب القانونية البريطانية من بقايا قواعد الاتحاد الأوروبي.

غضب نواب حزب المحافظين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن أكد الوزراء أنه سيتم إلغاء 600 قانون من قوانين الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها بدلاً من التعهد بـ 4000 قانون.

وكانت الحكومة قد وعدت في الأصل ببنود "انقضاء" جميع القوانين التي تم ترحيلها من الكتلة التجارية بحلول نهاية عام 2023 بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به.

وانتقد وزير الأعمال السابق جاكوب ريس موج خطة التخريب المنقحة ووصفها بأنها "ناقصة الطموح بشكل مثير للشفقة".

وقالت وزارة البيئة والأغذية والشئون الريفية (Defra) إن التخلي عن لوائح الكتلة المتعلقة بصانعي النبيذ سيعطي الشركات حرية الاختيار من مجموعة واسعة من الكروم ، بما في ذلك الأصناف الأكثر مقاومة للأمراض.

وسيتم أيضًا إزالة القيود التي تمنع حاليًا صناعة النبيذ من إنتاج خلطات جديدة ، في حين أن شركات التعبئة ستكون قادرة على تحويل النبيذ المستورد إلى نبيذ فوار.

سيتم رفع متطلبات التعبئة والتغليف - مثل اشتراط أن بعض أنواع النبيذ الفوار يجب أن تحتوي على أغطية رقائق معدنية وسدادات عيش الغراب - عند تمرير التشريع.

وقال مسؤولو الوزارة إن أغطية الزجاجات هذه يمكن أن تكون باهظة الثمن ومرهقة ، مع احتمال أن يعني التغيير المزيد من الخيارات للمستهلكين حيث يقوم المنتجون بخفض التكاليف.

وقالت وزيرة مجلس الوزراء: "تمتلك المملكة المتحدة أكثر من 800 مزرعة عنب مزدهرة في الداخل ومئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من تجارة النبيذ تمر عبر موانئ المملكة المتحدة كل عام. ولكن لفترة طويلة جدا تم إعاقة المنتجين لدينا بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي المرهقة الموروثة. سنمنحهم الحرية التي يحتاجون إليها لكي يزدهروا.