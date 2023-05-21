ورشة عمل لتدريب أفراد الجهاز الإشرافى بالإدارات الصحية على التحول الرقمى بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

قام فريق التطعيمات ب مديرية الصحة بالدقهلية ، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، وبقيادة الدكتورة لمياء سلامة بتدريب عدد من أفراد الجهاز الإشرافى بالإدارات الصحية على التحول الرقمى.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، إن ورشة العمل تضمنت تدريب أفراد الجهاز الاشرافى بالإدارات الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية على التحول الرقمى، وتحليل البيانات لمنظومة التطعيمات الروتينية وذلك على مدار 20 يوم .

وأضافت سلامة أن هذا التحول سوف ينتج عنه الاستغناء عن أكثر من 80% من السجلات الورقية المستخدمة لتسجيل وبيان الموقف التطعيمى للأطفال فى سن التطعيم مع سهولة ويسر البحث عن الموقف التطعيمى لأى طفل، وذلك فى اطار التيسير على العاملين فى منظومة التطعيمات والتسهيل على المواطنين.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للمضى قدما نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى.