اليوم السابع
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الأحد، 21 مايو 2023 09:21 م
أكرم القصاص
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ورشة عمل لتدريب أفراد الجهاز الإشرافى بالإدارات الصحية على التحول الرقمى بالدقهلية

الأحد، 21 مايو 2023 09:12 م
ورشة عمل لتدريب أفراد الجهاز الإشرافى بالإدارات الصحية على التحول الرقمى بالدقهلية ورشة عمل لتدريب الجهاز الإشرافى على التحول الرقمى
الدقهلية - محمد الحبشى

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قام فريق التطعيمات بمديرية الصحة بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية،  وبقيادة الدكتورة لمياء سلامة بتدريب عدد من أفراد الجهاز الإشرافى بالإدارات الصحية على التحول الرقمى.
 
وقالت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، إن ورشة العمل تضمنت  تدريب أفراد الجهاز الاشرافى بالإدارات الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية على التحول الرقمى، وتحليل البيانات لمنظومة التطعيمات الروتينية وذلك على مدار 20 يوم .
 
وأضافت سلامة أن هذا التحول سوف ينتج عنه الاستغناء عن أكثر من 80% من السجلات الورقية المستخدمة لتسجيل وبيان الموقف التطعيمى للأطفال فى سن التطعيم مع سهولة ويسر البحث عن الموقف التطعيمى لأى طفل، وذلك فى اطار التيسير على العاملين فى منظومة التطعيمات والتسهيل على المواطنين.
 
يأتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للمضى قدما نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى.
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ورشة عمل لتدريب الجهاز الإشرافى على التحول الرقمى

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ورشة عمل لتدريب الجهاز الإشرافى على التحول الرقمى

التحول الالكتروني ورشه عمل لصحه الدقهلية
التحول الالكتروني ورشه عمل لصحه الدقهلية

جانب من ورشه العمل
جانب من ورشه العمل

ورشه عمل لتدريب الجهاز الاشرافي علي التحول الالكتروني بصحة الدقهلية
ورشه عمل لتدريب الجهاز الاشرافي علي التحول الالكتروني بصحة الدقهلية
 
 
 
 
 

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التحول الرقمي

اخبار مصر

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