نقابة الأسنان تُعلن عن مسابقة للقصة القصيرة.. بدء تلقى الأعمال 1 يونيو

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان ، عن إقامة مسابقة للقصة القصيرة، مشيرة إلى بدء تلقى الأعمال فى الأول من يونيو 2023، وحتى 30 يونيو، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الثلاثة الفائزين بحفل مؤتمر النقابة السنوى فى شهر سبتمبر المقبل.

وقالت النقابة، إنه سيتم اختيار ثلاثة فائزين والجوائز عبارة عن 10 آلاف جنيه لكل منهم، وشهادة تقدير ودرع النقابة، لافته إلى مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الأعمال المقدمة، منها: ألا تقل عدد كلمات القصة عن 500 كلمة ولا تزيد عن 1500 كلمة، أن تكون مكتوبة بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء الإملائية واللغوية، وأن تكون القصة إبداعا أصيلا للمؤلف وليست مقتبسة من عمل آخر أو مترجمة عن لغة آخرى، ويرفق المتسابق إقرارا بذلك موقعا بخط يده.

وأشارت إلى أنه يتم إرسال الأعمال بصيغة PDF فونط 16، مع صورة من الإقرار المرفق موقع من المؤلف على أن يكتب اسم المؤلف وعنوان القصة فى صفحة منفردة دون أى إشارة لاسم المتسابق داخل العمل، وذلك عبر البريد الإلكترونى Sayed_fahem@yahoo.comK، ويكون عنوان الرسالة "مسابقة القصة القصيرة لأطباء الأسنان".