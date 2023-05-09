نقابة الأسنان تخاطب وزير الصحة لإخطارهم بموعد تكليف دفعة 2021

كتبت آية دعبس

خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان ، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لطلب إخطار النقابة بالميعاد المتوقع لفتح بلب التسجيل لتكليف دفعة 2021 من أطباء الأسنان، وذلك لتأخر قرار تكليف الدفعة عن الدفعات السابقة، مما أدى إلى تلقى النقابة عددا من الاستفسارات بشأن موعد التكليف.

كانت قد قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي دفعة 2021 وحضر ممثلا عنهم، الدكتورة بثينة محمود، الدكتورة رنا أحمد عبد الكريم، الدكتور محمود عاطف، الدكتور عمر ياسر ، الدكتور إبراهيم الجعفري، والدكتور لؤي الدين أحمد، وأوضحت أنه بعد مناقشات وطرح تساؤلات خريجي 2021 بخصوص التكليف، فإنه تم التأكيد على وجود تكليف لكل أطباء دفعة 2021 طبقا لقرار مجلس الوزراء، وأنه لا صحة لما يقال عن دمج تكليف دفعة 21 و22، وأكدت أن النقابة على تواصل دائم مع الوزارة واللجنة ‏العليا للتكليف للتنسيق بشأن إجراءات التكليف والإعلان عنه وقت الانتهاء من الإجراءات التي تسير بصورة طبيعية حتى الآن.