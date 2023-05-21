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نتائج انتخابات اليونان: المحافظون يحصلون على 41.1% واليسار 20.1% بعد فرز 30% من الأصوات

الأحد، 21 مايو 2023 10:08 م
نتائج انتخابات اليونان: المحافظون يحصلون على 41.1% واليسار 20.1% بعد فرز 30% من الأصوات انتخابات اليونان
كتب محمد جمال

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كشفت النتائج الأولية للانتخابات اليونانية، أن المحافظون نالوا 41.1% واليسار 20.1% بعد احتساب 30% من الأصوات، بحسب سكاى نيوز.
 
وتصدر الحزب اليمينى بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس، نتائج الانتخابات التشريعية فى اليونان، الأحد، حسب استطلاعات أجريت لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، لكن هذه النتيجة فى حال تأكدت قد تعنى صعوبات على طريق تشكيل حكومة مستقرة، بحسب "سكاى نيوز".
 
وتوقعت هذه الاستطلاعات التى أجرتها قنوات تلفزيونية أن ينال حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم منذ 4 أعوام ما بين 36 و40 بالمئة من الأصوات، متقدما على حزب سيريزا اليساري برئاسة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس الذى سيحوز ما بين 25 و29 بالمئة من الأصوات.

 


الانتخابات اليونانية

انتخابات اليونان

كيرياكوس ميتسوتاكيس

الانتخابات التشريعية



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