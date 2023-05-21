ميناء بورسعيد السياحى يستقبل سفينة سياحية على متنها 2564 سائحا

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحى يواصل استقبال السفن السياحية المترددة عليه، وذلك للمرة الرابعة خلال أيام، حيث استقبل صباح اليوم السفينة السياحية العملاقة COSTA PACIFICA القادمة من حوض البحر المتوسط ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى الميناء وعلى متنها 2564 راكبا و1021 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف، سوف تغادر السفينة الميناء مساء اليوم بعد عودة السياح من جولتهم بمدينة القاهرة مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الإسكندرية

كان فى استقبال السفينة فرق الفنون الشعبية بأغانى السمسمية التراثية والرقصات الاستعراضية الخاصة بهم والتى تعبر عن تراث المحافظة.

جدير بالذكر أن السفينة تعد واحدة من السفن السياحية الشهيرة والتى تجوب موانئ العالم، تم بنائها عام 2009 وجددت فى 2017 وهى أحد أفراد أسرة السفن السياحية كونكورديا وتتكون السفينة من 13 طابق مكون من 1504 كابينة تتسع لأكثر من 3780 راكبا، تتميز بوجود منتجع صحى يساعد على الاسترخاء ومركز للياقة البدنية كما يوجد بها 6 مطاعم و4 حمامات سباحة.

كان الميناء قد استقبل فى الأيام الماضية السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى وعلى متنها 1209 راكب و661 طاقم الحارة كما أستقبل السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكب و315 طاقم السفينة والسفينة VAIKING MARS وعلى متنها 917 راكب و455 طاقم السفينة مما يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتى تدل على ثقة المسارات السياحية فى موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.