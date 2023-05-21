مياه كفر الشيخ: تشكيل لجنة عليا لسلامة ومأمونية المياه وتكريم المميزين

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عدد من العاملين المثاليين بالشركة لإخلاصهم وتفانيهم في العمل خلال عام 2023، لـ 19 موظف بالشركة من جميع مراكز المحافظة.

كما قدم رئيس الشركة كل الشكر والتقدير لـ 22 موظفاً الذين بلغوا سن التقاعد على مستوى المحافظة، حضر الحفل جميع رؤساء القطاعات، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجنة النقابية، ومديرين العموم فى الشركة، وتم تقديم هدايا ومكافآت وشهادات تقدير للجميع .

وأكد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أنه جرى تشكيل لجنة عليا لسلامة ومأمونية المياه، والتى تهدف إلى التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على مياه شرب آمنة، والتخلص الآمن للصرف الصحي، وتعظيم الإستفادة من مخلفات الصرف الصحي، وذلك طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للصحة العالمية.

وأضاف عبدالغنى على ضرورة عقد اجتماع دوري للجنة لمناقشة المستجدات التي تطرأ أثناء تنفيذ الخطط لمناقشتها مع الأعضاء لضمان الحفاظ على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الشركة الاستراتيجية للحفاظ على موارد المياه المحدودة ، وحرصها على توصيل مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة ومأمونية، وكذلك التخلص الآمن للصرف الصحي بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة المحيطة.



العاملون بشركة مياه الشرب اثناء تكريمهم



تكريم المتميزين العاملين بشركة مياه الشرب



جانب من العاملين بشركة مياه الشرب