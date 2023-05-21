اليوم السابع
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قطع المياه 12 ساعة عن ليسا الجمالية والعزب التابعة بالدقهلية الثلاثاء المقبل

الأحد، 21 مايو 2023 03:18 م
قطع المياه 12 ساعة عن ليسا الجمالية والعزب التابعة بالدقهلية الثلاثاء المقبل انقطاع المياه
الدقهلية شريف الديب - محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن انقطاع المياه عن قرى ليسا الجمالية والعزب التابعة لمدة 12 ساعة إعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 23/5/2023 .
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة على خط مياه قطر 560 مم (بولي إيثيلين) المغذي لقرى ليسا الجمالية.
 
وتناشد الشركة السادة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.
 
وجهزت الشركة سيارات نقل محمله بالمياه تحسبا لتأخر وصول المياه، ونوهت الشركة المواطنين إلي الإتصال بالخط الساخن والتواصل مع الشركة في حال وجود أي أعطال او تأخر عودة المياة عن المواعيد المحددة
 
 
 
 

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