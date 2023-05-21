مناظرة 2105 رؤوس ماشية وطيور فى قافلة بيطرية بقنا

قنا ـ صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية نجع السويس بمركز قفط، لمناظرة الحيوانات والطيور لدى صغار المربين وتوفير العلاج اللازم لكل حيوان مصاب، طبقا لنوع المرض.

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى مناظرة 2105 حيوان وطائر، بواقع 850 أغنام، 180 أبقار، 75 جاموس، 1000 دواجن، وتم إجراء الفحص لتلك الحيوانات والطيور في مجال الباطنة، الأمراض المعدية، الأمراض التناسلية، الجراحة، الطفيليات الداخلية والخارجية، فضلا عن توعية صغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وكيفية علاجها بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه شارك في هذه القافلة أطباء المديرية.

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية وجامعة جنوب الوادي للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لتوفير الخدمة البيطرية المتميزة فى جميع القرى والمراكز بالمحافظة والحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن تقديم الخدمات البيطرية جزء لا يتجزأ من توجه القيادة السياسية فى إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.