جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية بقرية المسلمية مركز الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق اليوم قافلة بيطرية بقرية المسلمية مركز الزقازيق بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2022/2023، وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة.

ونُفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، حيث شارك فى القافلة زملاء وأطباء المستشفى البيطري التعليمي بالأقسام الإكلينيكية (الجراحة الدكتور أحمد منير، الدكتور إسلام هندى، وطب الحيوان الدكتور أحمد شحتة، الدكتور أيمن شحاتة، والتوليد والتناسليات الدكتور أحمد سعيد بقيادة الدكتور حسين عبد اللطيف مدير المستشفى البيطري، والدكتور محمد عبد الله غنيمى، الدكتور أحمد علاء الدين أحمد، بمشاركة 11 طالبا بالفرق النهائية بالكلية، لإكسابهم المهارات الحقلية تحقيقًا لرسالة الكلية.

وتم الكشف على 289 حالة حيوانات و2152 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجانًا في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري"حياة كريمة"، والتخفيف عن المواطن الشرقاوي والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيا لإحدي القري الأكثر احتياجًا مدعمة بأهم التخصصات والمستلزمات الطبيه البيطرية، وكذلك الأدوية اللازمة، والتي تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالى القرى والحفاظ علي الثروة الحيوانية، التي تعد مصدر للدخل والغذاء ضمن الحياة الكريمة للمربين.