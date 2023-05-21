مطاران رئيسيان بالمكسيك يعلقان عملياتهما مؤقتا بسبب ثوران بركان بوبوكاتيبيتل

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد أن الرماد البركاني خطر بشكل خاص على الطيران ليس فقط لأنه يقلل من الرؤية، ولكن لأنه يمكن أن يؤدي إلى إتلاف أجنحة الطائرة وجسمها.

وقد تسبب ثوران بركان "بوبوكاتيبيتل" مؤخرا في إجبار 11 قرية على إلغاء الحصص الدراسية بعد تصاعد كثيف للرماد منه.

وكان الثوران الذي تم تسجيله أمس السبت للبركان هو الأكثر شدة، لكن السلطات التي تراقب عن كثب البركان النشط تحافظ على التهديد عند مستوى متوسط.