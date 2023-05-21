مصرع شخصين فى حادث سير على طريق شمال سيناء الأوسط

شمال سيناء - محمد حسين

لقى شخصان مصرعهما اليوم فى حادث تصادم سيارتين على طريق شمال سيناء الأوسط .

تلقت الجهات المختصة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكى على مسار الطريق الجديد بنطاق قرية بغداد.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين تم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى العريش العام، وهم "خ م أ" 54 سنة من محافظة الدقهلية، وشخصت وفاته إثر نزيف بالمخ ، و"م أ أ" 35 سنة من مدينة العريش، وشخصت وفاته إثر نزيف من الأنف والأذن والفم.

وتم إخطار جهات التحقيق المختصة التى باشرت تحقيقاتها فى ملابسات الحادث.