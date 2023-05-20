إصابة 4 أشخاص بينهم رضيع نتيجة حادث تصادم في القنطرة شرق قناة السويس

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح بينهم رضيع نتيجة تصادم سيارة سوزوكي مع عربة كارو، في منطقة كوبرى جلبانة شرق قناة السويس بمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع عربة كارو أمام كوبرى جلبانة شرق قناة السويس دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من مها فتوح أحمد تبلغ من العمر 31 عاما مصابة بخلع بالكتف الأيسر.

وخالد فضالي صالح 55 عاما مصاب باشتباه كسر في علي القدم اليسري، و شروق عماد حمدي 11 عاما مضابة باشتباه كسر في الزراع الأيسر، و مصطفى خالد فضالي يبلغ من العمر 6 أشهر .

تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.