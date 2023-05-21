مدير تعليم الجيزة يشيد بأسرة توجيه اللغة العربية: أسئلة من المنهج وتنمى روح الانتماء

كتبت - مرام محمد

تقدم أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، بخالص الشكر والتقدير لأسرة توجيه اللغة العربية مركزي، سناء حسين العزب موجه عام لغة عربية، وعبده عبد اللطيف أحمد موجه عام تربية دينية، ومحمد عبد القادر خليل مشرف عام تعليم فني، وثريا السيد عبد الله موجه أول إدارة جنوب.

وأشاد مدير المديرية بما بذلوه من جهد فى وضع امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدا أن الورقة الامتحانية كانت في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل الكتاب المدرسى ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأثنى مدير المديرية على ما تضمنه الاختبار من قيم لتنمية روح الولاء والانتماء، وذلك من خلال الموضوعات التي تعبر عن المشروعات القومية (مترو الأنفاق) وقيمة الوقت والأمل والتفاؤل وحرب الشائعات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة انطلقت يوم أمس السبت، وذلك بمشاركة حوالي 188 ألف طالب وطالبة مقسمين على 686 لجنة وعدد 2 لجنة للحالات الخاصة على مستوى المحافظة.