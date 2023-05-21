محافظ كفر الشيخ يتفقد الحديقة المركزية ويؤكد زراعة 185 ألف شجرة مثمرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،الأعمال الجارية لزراعة الأشجار المثمرة، بالشوارع الرئيسية والميادين، إضافة متابعة زراعة الأشجار المثمرة بالحدائق والمنتزهات والمدارس ومراكز الشباب، والميادين بمراكز ومدن وقرى المحافظة، كما تفقد الحديقة المركزية المجانية، وأعمال التطوير التي تشهدها.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن زراعة 185 ألف شجرة مثمرة بالميادين والشوارع والمدارس ومراكز الشباب وبعدد من المستشفيات، وجاري زراعة 40 ألف شجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، من بين 225 ألف شجرة وردت للمحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 100 مليون شجرة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 225 ألف تنوعت ما بين ( رمان – كاربس – كازورينا – يوسفى، جوافه، ليمون، وزيتون، نبق، فرش الزجاج، )، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية ، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمدن ومراكز وقرى كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وبالتنسيق مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ،ومسئولى إدارات التشجير بالأحياء ومسئولي البيئة بالمحافظة، وتضمنت الحملة 225 ألف شجرة من الأشجار الخشبية المثمرة، مؤكدة أنه سيتم زراعتها وتوزيعها بأماكن محددة داخل المراكز والمدن من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة، ووفقًا لخطة محددة، مراكز الشباب والمدارس، والجامعة، والمستشفيات، والمجالس القروية والمدن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة ، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى ، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً دعمه الكامل للتوسع فى زراعة الأشجار بمختلف أنواعها لتحقيق أقصى استفادة منها وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة سبل الدعم لها.

أشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة، وروي الأشجار وزراعتها بشكل جمالي وإعادة تأهيلها وذلك للحفاظ على هذه الأشجار المثمرة بالإضافة لرش المياه بالطريق بصفة مستمرة،والإهتمام بالميادين والمداخل والمخارج ومحيط المدارس.

تابع علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، زراعة الأشجار، وتقليم وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج والأحواض الزراعية و والنخيل، ومتابعة أعمال تجديد زراعات الأحواض الزراعية، ومتابعة أعمال تنظيف الاحواض والحشائش، وأعمال الري وقص النجيل،بالمساحات الخضراء.