افتتاح وحدة غسيل الكلى للأطفال بمستشفى دسوق العام.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق ، والدكتورة الهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، افتتاح وحدة غسيل الكلى للأطفال بمستشفى دسوق العام بالمشاركة المجتمعية كأول وحدة متخصصة لغسيل الكلى للأطفال بمدينة دسوق لخدمة أطفال محافظة كفر الشيخ والمراكز المجاورة لدسوق، وتوزيع هدايا على الأطفال.

جاء بحضور الدكتور طارق الشربينى، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور محمد عمر، نائب مدير ادارة الطب العلاجى، والدكتور حازم موسى، مدير إدارة وحدة الكلى بمديرية الشئون الصحية، والدكتور محمد أبو السعد، مدير المستشفى العام بدسوق، والدكتورة غادة زهرة، رئيس وحدة الكلى بمستشفى دسوق العام.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تخدم الوحدة 18 حالة غسيل كلوي للأطفال، بداية وزن الطفل من 15 كم، وتضم 4 أسرة و4 ماكينات غسيل كلوي، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير الخدمة الطبية للأطفال، وسلامة وراحة الأطفال وذويهم دون تحميلهم عناء السفر خارج المحافظة، وتلبية احتياجات المرضى شفاهم الله من المرضى المحتاجين، لجلسات الغسيل الكلوى.