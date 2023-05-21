محافظ قنا يتفقد منفذ مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين

قنا ـ صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، سير العمل بمنفذ مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، بمنطقة عمر أفندي بمدينة قنا، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندسة إيمان محمد، مدير المشروعات التنموية لقطاع الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ قنا، منتجات المنفذ والتي تضم خضروات ومخبوزات ولحوم ودواجن بلدية ومنتجات الألبان، مؤكدا علي تقديم كل سبل الدعم للمشروعات التي تهدف إلي تسويق منتجات صغار المزارعين والمرأة الريفية وإتاحة فرص عمل للشباب والفتيات.

وأوضحت المهندسة إيمان محمد، أن المنفذ يأتي ضمن أهداف مشروع دعم القدرات التسويقية والتي تهدف إلي الاستمرارية والاستدامة وتحسين مستوى المعيشة والإسهام في خفض معدلات الفقر من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب في النشاط الزراعي والصناعات القائمة عليه وزيادة دعم المرأة.