محافظ قنا يتفقد أعمال الرصف بعدد من شوارع المدينة

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرصف التى تمت بعدد من شوارع مدينة قنا، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالديوان العام للمحافظة، وخالد بهيج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وتفقد محافظ قنا ، الشوارع التى تم رصفها بمنطقة الحاكم العسكرى، بطول 32 كم، حيث تجول المحافظ ومرافقوه بالشوارع سيرا على الأقدام، للتأكد من جودة أعمال الرصف ومطابقتها للمواصفات المقررة، ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من ضبط منسوب مطابق الصرف الصحى بتلك الشوارع ورصف الأجزاء المحيطة بها لتيسير حركة سير السيارات، كما وجه بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المدينة.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد شارع المعتقل بعد الانتهاء من رصفه بطول 1.1 كم، مشيدًا بجودة أعمال الرصف، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على متابعة كافة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، من خلال العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الاإنجاز، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته، لافتا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.