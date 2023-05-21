محافظ سوهاج يعقد اجتماعا موسعا لبحث الموقف التنفيذى لمحورى المراغة ودار السلام

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا لبحث الموقف التنفيذي لمحوري "المراغة، ودار السلام"، والعمل على تذليل كافة العقبات، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بحضور ممثلي إدارة المهندسين العسكريين، ومديرية أمن سوهاج، والهيئة العامة للطرق والكباري، والأوقاف، والزراعة، وحماية الأراضي، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والمساحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الطرق، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي "المراغة، وساقلتة" .

أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروعي " محور المراغة/ ساقلتة أعلى النيل، بطول 4.3 كيلو متر، بتكلفة 315 مليون جنيه، والذي يربط بين طريق أسوان الزراعي الغربي، وطريق أسوان الزراعي الشرقي، ويعبر نهر النيل بكوبري طوله 570 مترا، وكذا محور " دار السلام/ أبو تشت"، بطول 28 كم، بتكلفة 850 مليون جنيه، حيث تقع مساحة 12,5 كم بمركز دار السلام بسوهاج، و 15,5 كيلو متر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا، والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بسوهاج.

وأكد المحافظ على أهمية تلك المشروعات، والتي تمثل شرايين جديدة للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، من خلال إنشاء طريق آمن يخدم الآهالي، موجها بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة؛ للانتهاء من المحورين.