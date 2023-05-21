انطلاق برنامج تدريب قوة العمل السكانية على مهارات إدارة البرنامج السكانى فى سوهاج

انطلقت اليوم ب محافظة سوهاج ، فعاليات برنامج تدريب قوة العمل السكانية على مهارات إدارة البرنامج السكاني بالمحليات، والتي تستمر 5 أيام متتالية؛ للتعرف على أبعاد القضية السكانية ومحاور العمل وخارطة الطريق، والوضع السكاني الحالي على المستوى القومي ومحافظة سوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

حضر الفعاليات كل من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، ومدير برنامج الاستجابة المحلية للقضية السكانية، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام سوهاج، يقوم والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة السكان بالمحافظة، وأعضاء وحدة السكان بالمحافظة والوحدات المحلية " .

وأوضحت رئيس الوحدة المركزية للسكان، أن إنطلاق البرنامج التدريبي اليوم بسوهاج، يأتي ضمن برنامج وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، لافتة إلى أنه سيتم استخدام نماذج العمل لتحديد واختيار أهم القضايا المؤثرة في النمو السكاني بالمحافظة، والتي تركزت حول " الفقر، والبطالة، والأمية، وزواج الأطفال، وعمالة الأطفال، والثقافات المحفزة للإنجاب "، مشيرة إلى أن التدريب يتناول تحليل المشكلات والحلول ومؤشرات الرصد والمتابعة والتقييم، بالإضافة إلى وضع الخطط المبنية على النتائج وعملية التنسيق بين شركاء العمل لتنفيذ الحلول والتدخلات.

ومن جانبه أكد اللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة على أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ أنشطة البرنامج، ونشر الوعي بمفهوم القضية السكانية بين المواطنين، وتحليل المشكلات وتحديد الأولويات لتحسين الخصائص السكانية.