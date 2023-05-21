محافظ الغربية يناقش مقترحات تعظيم موارد الدولة مع رؤساء المدن والأحياء

الغربية مصطفى عادل

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات الإيرادات بالمراكز، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام، وذلك لمناقشة تعظيم إيرادات المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الموارد اللازمة من خلال إيرادات ومستحقات الدولة لدى الغير للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع استعراض المحافظ مع الحاضرين مقترحات تعظيم موارد الدولة من خلال عمليات التحصيل لمستحقات الدولة والرسوم الحكومية المقررة وفي مقدمتها خدمات النظافة، المحال التجارية والوحدات السكنية المؤجرة، وعائد أملاك الدولة، ورسوم التقنين وغيرها من الموارد، وذلك لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

ووجه المحافظ بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مشيراً إلى أنه سيتم تحفيز جميع العاملين بمنظومة الإيرادات بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وذلك وفقاً لنسب التحصيل والجهود المبذولة لتعظيم موارد الدولة على مستوى المحافظة.

وفي سياق آخر ناقش المحافظ موقف منظومتي النظافة والمتغيرات المكانية إلى جانب استعراض نتائج المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات والتي انتهت الخميس الماضي والاستعداد للمرحلة الثانية.