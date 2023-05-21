اليوم السابع
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وزير التعليم العالي ومحافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحون عددا من المشروعات الطبية

الأحد، 21 مايو 2023 01:31 م
وزير التعليم العالي ومحافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحون عددا من المشروعات الطبية افتتاح عدد من المشروعات الطبية بجامعة طنطا
كتب محمد صبحى

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افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من المنشآت الطبية بجامعة طنطا، بحضور د.طارق رحمي محافظ الغربية، ود.محمود ذكي رئيس الجامعة، وعدد من قيادات جامعة طنطا، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.
 
وفي إطار زيارته للجامعة، أشاد الوزير بالافتتاحات الجديدة بجامعة طنطا، والتي تأتي في إطار خطة الجامعة للتطوير والتوسع المستمر، وما تمثله من نقلة نوعية في الخدمات التعليمية والبحثية والطبية، بالإضافة للمشاركة المجتمعية في تقديم خدمات صحية للمواطنين من خلال المستشفيات الجامعية التي تقوم بدور مهم في علاج لملايين المواطنين المصريين، فضلاً عن دورها الأكاديمي والتدريبي والبحثي، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تشهد إقبالًا كبيرًا عليها بشكل مستمر، نظرًا لتميز الخدمات الصحية التي تقدمها للمُترددين عليها.
 
شملت زيارة الوزير افتتاح مستشفى الجراحات الجامعي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 635 مليون جنيه، ويعد هذا المشروع جزء من المرحلة الأولى للمخطط العام لتطوير مستشفى الجامعة القديمة التي تم بناؤها عام 1935 تقريبًا بارتفاع دورين فقط، وتم إضافة أجزاء للمستشفى مع تعديل بعض الأجزاء الأخرى وذلك لاستيعاب الزيادة المفرطة لأعداد المرضى، ويضم المستشفى: ( العيادات الخارجية -21 قاعة تدريس - 18 غرفة عمليات - عناية مركزة – معامل - صيدلية - أشعة - المناظير الجراحية - أقسام المرضى الداخلي).
 
كما تم افتتاح مستشفى سرطان الأطفال الجامعي بالمجمع الطبي لمستشفيات جامعة طنطا لاستقبال وعلاج أورام وسرطان الأطفال دون مقابل، وتقديم الدعم الكامل لأبناء وسط الدلتا من مرضى السرطان، مع ضمان الاستفادة من كافة المنظومات والخدمات الطبية بالمجمع الطبي وبخاصة العلاج الإشعاعي والطب النووي والعمليات الجراحية ومنظومات العلاج والتشخيص المُتطورة.
 
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بمنظومة المستشفيات الجامعية والتي بلغ عددها 120 مستشفى جامعيًا، تقدم خدماتها لنحو 20 مليون مريض سنويًا.
 
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