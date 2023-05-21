محافظ الإسماعيلية يتابع نتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعًا اليوم لمتابعة نتائج المرحلة الأولى للموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، والتي انطلقت اعتبارًا من السبت الموافق 29 إبريل الماضي وانتهت 19 مايو 2023 واستهدفت حالات البناء في المهد.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد، معاون المحافظ لملف التعديات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء يتم متابعته بصورة مستمرة؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشيرًا إلى ما يحظى به ملف التعديات من اهتمام من القيادة السياسية مما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم.

ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة التخطيط الجيد وكذلك التنسيق المستمر للمراحل القادمة من الموجة 21، والتأكيد على إخطار جميع الجهات المعنية بتنفيذ الإزالات، كل في نطاقه، من خلال المحاضر التنسيقية بين رؤساء المراكز والأحياء وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

موجهًا الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة وكذلك الأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.