محافظ الإسماعيلية يهنئ أبناء المحافظة أبطال أفريقيا للمصارعة ورفع الأثقال

الإسماعيلية- صبرى غانم

هنأ اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أبناء محافظة الإسماعيلية الذين حققوا نتائج متميزة ببطولات أفريقيا للمصارعة الرومانية، ورفع الأثقال التي تستضيفها تونس حاليًا.

حيث هنأ "بشارة" محمود عادل، صاحب الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية، التي أقيمت في تونس خلال الفترة من 15ل 21مايو الجاري، وقد شملت البطولة مستويات عمرية مختلفة، شارك خلالها عادل في مرحلة الشباب تحت الـ20 سنة، ولم تقتصر البطولة على المصارعة الرومانية فقط بل كان هناك أيضًا المصارعة الحرة والمصارعة النسائية.

وقد واجه محمود عادل في هذه البطولة بطل تونس وبطل الجزائر ثم جنوب أفريقيا ثم بطل أنجولا، وتفوق عليهم جميعًا وحقق المركز الأول والميدالية الذهبية.

كذلك هنأ محافظ الإسماعيلية، البطلة الأوليمبية سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال بعد التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد تمكنها من تحقيق ثلاثة أرقام قياسية أفريقية جديدة، خلال مشاركتها في منافسات أوزان الخطف من 115 إلى 117، والكلين من 145إلى 151، والمجموع الكلي 26i كيلوجرامًا، بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال التي تستضيفها تونس حاليًا وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

بالإضافة لتقديم التهنئة لبطلة أفريقيا نعمة سعيد، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بعد التتويج بـ 3ميداليات ذهبية بوزن تحت 71كجم في بطولة أفريقيا المقامة حاليًا بتونس، والتي تعد إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وفازت نعمة بذهبية الخطف، عقب رفعها 103 كجم بفارق كجم وحيد عن البطلة النيجيرية، كما حصدت ذهبية النطر والكلين، عقب رفعها ثقل قدره 126 كجم؛ لتتوج بذهبية ثالثة في منافسات المجموع.

وتُعد نعمة سعيد من الرباعات الواعدات في مصر وأفريقيا، وإحدى المرشحات للوقوف على منصات التتويج بأولمبياد باريس 2024؛ كونها بطلة أفريقيا وبطلة العالم على مستوى الشابات والسيدات.