وكيل تعليم الدقهلية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية ويوجه بمراعاة الشفافية والدقة

الدقهلية شريف الديب

تفقد هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، لجميع المواد الدراسية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية، ورافقه "راغب مختار" مدير التعليم الثانوى بالمديرية ومشرف عام التصحيح؛ و"إبراهيم طلعت" رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وتم تكليف 2300 معلم بأعمال التصحيح، واطمأن عنتر على انتظام العمل فى حجرات التصحيح، وأكد على أن العمل يتم بشكل جيد.

وشدد على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأنى فى كافة أعمال التصحيح.

وصرح عنتر بأن التصحيح بدء يوم الإثنين الموافق 15 مايو بتصحيح اللغه العربية والجبر والإحصاء وجارى تصحيح باقى المواد.