محافظة الوادي الجديد: استرداد 952 فدان أملاك دولة ضمن الموجة 21

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن نجاح جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 506 أفدنة أراضي بإجمالي 23 حالة تعد، عقب انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 ل إزالة التعديات ، والتي بدأت 29 أبريل الماضي واستمرت حتي 20 الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، أن الدولة تتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تسمح بحدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكداً على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وكانت المحافظة أعلنت أمس السبت، عن تنفيذ حملات إزالة لتعديات على أملاك الدولة بمركز الفرافرة بواقع 65 حالة تعدي متنوعة بالمركز وقراه ضمن الموجة 21 التي تنفذها وزارة التنمية المحلية في المحافظات لاسترداد حق الشعب.

وأوضح الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد، أنه جرى بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة الأمنية تنفيذ 65 قرار إزالة لتعديات بالزراعة على أملاك الدولة كما جرى تنفيذ 5 إزالات أخرى لحالات تعدي بالبناء على أملاك الدولة فيما جرى سداد 6 حالات تقنين وضع اليد قبل تنفيذ الإزالة لها بسبب عدم الإلتزام بمواعيد وقواعد التقنين.

كما أعلنت المحافظة يوم 14 مايو الجاري، عن استرداد 446 فدانا بإجمالي 21 حالة تعد، منذ انطلاق المرحلة الأولى حتى الأسبوع الثاني من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم.