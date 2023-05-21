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محافظة الجيزة: سوق السمك الحضارى بالمنيب يستقبل المواطنين يوميا من 9 صباحا

الأحد، 21 مايو 2023 04:12 م
محافظة الجيزة: سوق السمك الحضارى بالمنيب يستقبل المواطنين يوميا من 9 صباحا افتتاح محافظ الجيزة لسوق السمك
كتبت مرام محمد - تصور خالد كامل

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أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن سوق السمك الحضاري الجديد الكائن بشارع ربيع الجيزي بالمنيب بحي جنوب، سيخدم قطاعا كبيرا من أبناء محافظة الجيزة، خاصة أحياء جنوب والعمرانية والهرم، ومراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية.

 

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن السوق سيفتح أبوابه يوميا للمواطنين، ابتداءً من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً، لشراء احتياجاتهم من 147 باكية بيعية تضم كافة أنواع الأسماك.

 

وافتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد، سوق السمك الحضاري الجديد بالمنيب، وذلك بحضور خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، وستيفاني سورنسن نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة، وفيرا موراديني مديرة البرنامج بوفد الاتحاد الأوروبي لمصر.

 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن السوق مقام على مساحة 2000م2 ويحتوي على 143 باكية للبائعين مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحي وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى ملحق به مبنى خدمي مقام على مساحة 137م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق.


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