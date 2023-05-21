اليوم السابع
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الأحد، 21 مايو 2023 01:57 م
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سوق المنيب الحضارى لكل أنواع السمك والأسعار فى المتناول

الأحد، 21 مايو 2023 01:51 م
سوق المنيب الحضارى لكل أنواع السمك والأسعار فى المتناول سوق المنيب الحضارى لكل أنواع السمك
كتبت مرام محمد - تصوير خالد كامل

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افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانك هارتمان السفير الألمانى فى مصر، منذ قليل، سوق السمك الحضاري الجديد بشارع ربيع الجيزي بالمنيب، وذلك في إطار رؤية المحافظة للتوسع في إقامة أسواق حضارية تقضي على ظاهرة الأسواق العشوائية وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية الأسعار في سوق السمك الحضاري بالمنيب.
 
-السردين بـ70 جنيها.
-الجمبري يتراوح سعره ما بين 220 و 400 جنيها.
-السبيط يتراوح سعره ما بين 250 و280 جنيها.
-البلطي يتراوح سعره ما بين 60 و85 جنيها.
-سمك المكرونة يتراوح سعره ما بين 80 و120 جنيها.
-البوري يتراوح سعره ما بين 100 و150 جنيها.
-الدينيس يتراوح سعره ما بين 150 و250 جنيها.
-القاروص يتراوح سعره ما بين 200 و250 جنيها.
-الهامور بـ300 جنيها. 
-سمك القراميط بـ50 جنيها.
-الماكريل الأصلي يتراوح سعره ما بين 90 و 95 جنيه.
-الماكريل الياباني يتراوح سعره ما بين 80 و85 جنيه.
-القلي بـ25 جنيه.
-الشوي بـ15 جنيه.
-التنظيف بـ3 جنيهات.
-تنظيف الفيليه بـ7 جنيهات.
 
يأتي المشروع في إطار جهود المحافظة في الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التي تعوق الحركة المرورية وتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق والارتقاء بالبنية التحية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz .
 
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سوق السمك الحضاري الجديد في المنيب

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سوق السمك الحضاري في جنوب الجيزة



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