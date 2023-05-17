اليوم السابع
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هيئة مكتب نقابة المهندسين تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة المهندس فادى ميخائيل

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:51 م
هيئة مكتب نقابة المهندسين تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة المهندس فادى ميخائيل الفقيد المهندس فادى ميخائيل
كتبت آية دعبس

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شارك وفد من النقابة العامة للمهندسين برئاسة د.م حسام رزق وكيل أول النقابة، وحضور م. أحمد صبري، الأمين العام المساعدأ والمتحدث الإعلامي للنقابة ،عزاء المهندس فادى نبيل ميخائيل الذى وافته المنيه أثر حادث أليم أثناء تأدية عمله.

وقد أكد دكتور مهندس حسام رزق، أثناء تأدية واجب العزاء للاسرة، أن النقابة سوف تقوم بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف جميع مستحقاته، معربا عن أسف وحزن مجلس نقابة المهندسينـ لما حدث للمهندس فادي ميخائيل، مشيرا إلي أن نقابة المهندسين سوف تقوم بمتابعة سير التحقيقات التي تتم الآن، وحتي الوصول لحقوق المهندس فادي القانونية .

وشدد على أنه سيتابع كل الترتيبات التي تمت في موقع المشروع، ومتابعة التحقيق لتحديد مسؤولية جميع الاطراف بالموقع الذي شهد الحادث الاليم وكذا متابعة طلب تعويض للاسرة من الشركة المسئولة، والمطالبة بالقصاص العادل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وقد وافقت هيئة مكتب نقابة المهندسين علي صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة المهندس الفقيد.

من جانبه، أكد المهندس أحمد صبري عن حالة الاستياء التي تسود المجتمع الهندسي بشكل عام، ومجلس نقابة المهندسين بشكل خاص بسبب هذا الحادث الاليم الذي الم باحد ابناء نقابة المهندسين، ونقل صبرى خالص تعازي المجلس لاسرة المهندس الفقيد ، مشددا ان المجلس لن يترك حقه مطلقا

وضم الوفد المشارك في واجب العزاء، كل من: المهندس مايكل بدراوي أمين مساعد شعبة مدني، المهندس خالد توكل عضو مجلس شعبة مدني، ومن مجلس نقابة القاهرة: ماير جرجس امين مساعد النقابة، المهندس عبدالعزيز الكفراوي عضو مجلس النقابة.


نقابة المهندسين

فادى جرجس

احمد صبرى

مجلس نقابة المهندسين



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