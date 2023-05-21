كلب مسعور يعقر رجلا وطفلا بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول رجل وطفل ، مصابين بعقر كلب ضال مسعور، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهما، بالفحص، تبين إصابة ، "أحمد. ي .ع" ، 39 سنة، "بجروح فى الصدر والذراع"،فيما أصيب الطفل، "فروج .ا.ي " ، 4 سنوات ، "بجروح شديدة ومتفرقة فى الذراع الأيسر"، وتم إعطاء المصابين مصل الكلب، ومتابعة حالتهم بالمستشفى،تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.