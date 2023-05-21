اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 06:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

كلب مسعور يعقر رجلا وطفلا بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ

الأحد، 21 مايو 2023 05:31 م
كلب مسعور يعقر رجلا وطفلا بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقر كلب مسعور بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، رجلًا فى نهاية العقد الرابع وطفلًا فى الرابعة من عمره أثناء سيرهما بالقرية، وجرى نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول رجل وطفل ، مصابين بعقر كلب ضال مسعور، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهما، بالفحص، تبين إصابة ، "أحمد. ي .ع" ، 39 سنة، "بجروح فى الصدر والذراع"،فيما أصيب الطفل، "فروج .ا.ي " ، 4 سنوات ، "بجروح شديدة ومتفرقة فى الذراع الأيسر"، وتم إعطاء المصابين مصل الكلب، ومتابعة حالتهم بالمستشفى،تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار الحوادث

كلب يعقر طفل

مصل الكلب

مستشفى عام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة