كلب مسعور يعقر رجلا وطفلا بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ

عقر كلب مسعور بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، رجلًا فى نهاية العقد الرابع وطفلًا فى الرابعة من عمره أثناء سيرهما بالقرية، وجرى نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.
تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول رجل وطفل ، مصابين بعقر كلب ضال مسعور، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهما، بالفحص، تبين إصابة ، "أحمد. ي .ع" ، 39 سنة، "بجروح فى الصدر والذراع"،فيما أصيب الطفل، "فروج .ا.ي " ، 4 سنوات ، "بجروح شديدة ومتفرقة فى الذراع الأيسر"، وتم إعطاء المصابين مصل الكلب، ومتابعة حالتهم بالمستشفى،تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
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