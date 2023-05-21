اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 09:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون البرنامج التدريبي لمؤسسة حياة كريمة لطلاب الجامعات

الأحد، 21 مايو 2023 08:20 م
طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون البرنامج التدريبي لمؤسسة حياة كريمة لطلاب الجامعات طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون البرنامج التدريبي
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك طلاب جامعة الإسكندرية، فى أول برنامج تدريبي تطلقه مؤسسة حياة كريمة لطلاب الجامعات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية الرئاسية للتدريب، بهدف تدريب طلاب الجامعات على العمل التطوعى، وتعريفهم بنشاط مؤسسة حياة كريمة كمشروع قومي لدعم المبادرات الشبابية وتطبيقها على أرض الواقع، بتنفيذ وإدارة شباب الجامعات. 
 
يهدف البرنامج إلى تشجيع التعاون بين جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتلبية إحتياجات أهالي القرى المستهدفة وتوعية الشباب بما تقدمه الدولة من مجهودات لرفع مستوى المعيشة والتغلب على التحديات للوصول إلى مستقبل أفضل.
 
يتم خلال البرنامج تدريب الطلاب على المهارات الحياتية، والمهارات الخاصة بالتطوع، وإثراء معلوماتهم بالمعارف التي يهتم بها الشأن العام.
 
وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا البرنامج لمساعدة أفراد المجتمع في مختلف المجالات الإنسانية والطبية والتوعوية، وأكدوا على ضرورة تشجيع عدد أكبر من الطلاب على المشاركة في المبادرة.

الاسكندرية

اخبار المحافظات

جامعة الاسكندرية

حياه كريمه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة