ضبط 1.5 طن حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر داخل مصنع فى العاشر من رمضان

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 1500كيلو حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر داخل أحد مصانع تصنيع المواد البلاستيكية خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالعاشر من رمضان.

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الادارة و مفتشي الإدارة بالمرور على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 4206 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكية لاستخدامه خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 60 شيكارة حبيبات بلاستيك ( بولي ايثيلين) زنه الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن 1500 كيلو حبيبات بلاستيك ( بولي ايثيلين) مجهولة المصدر علي ذمة المحضر.

وتحرير المحضر رقم 4207 لسنه 2023 جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات. والمحضر رقم4208 جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، المحضر رقم 4209 لسنه 2023، جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

كما تم المرور على محطات الوقود بدائرة الإدارة لضبط الأسعار والوقوف على أرصدة المواد البترولية، وخاصة السولار في ظل موسم الحصاد واحتياج المواطنين للسولار، ولا يوجد اختناقات بالمحطات ولا يوجد مخالفات بالمحطات أثناء مرور الحملة.

وتم المرور علي المواقع التخزينية للقمح المحلي موسم توريد القمح ( صوامع وبنكر العاشر من رمضان) لتذليل أي عقبات تواجه الموردين والتأكد من التزام الجهات المسوقة بالضوابط المنظمة لاستقبال القمح المحلي والقرارات الوزارية الخاصة بتوريد القمح المحلي.