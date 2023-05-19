ضبط 32 طنا و230 كجم قمح محلي قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ،32 طنا و230 كجم قمح محلي قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مركز ههيا، ذلك في إطار تسديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023.

قامت حملة إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة ومديرية التموين بقيادة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بمشاركة مباحث التموين بقيادة العميد محسن القلش و العقيد ضياء سعيد ،وقد أسفرت الحملة عن ضبط كمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها 32 طن و 230 كيلوجرام مجمعة ومخزنة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة في مخزن غير مرخص ، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 7789 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم نقل الكمية المضبوطة بسيارات إلى شونة العواسجة للتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.