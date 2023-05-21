صحة سوهاج: تدشين مبادرة الرئيس "الألف الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية.. صور

جاءت عملية التدشين بحضور الدكتورة عبلة الألفي مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وأحمد خيري المنسق العام للمبادرة وقيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

ومن جانبه أشار "النجار" إلي أهمية المبادرة لمواجهة خطر وتحديات الزيادة السكانية، وثمن دور وزارة الصحة والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وحرصهم علي توفير حياة أفضل للأطفال من خلال المبادرة التي تهدف إلي حل القضية السكانية كيفا و كما من منظور حقوق الطفل في الرعاية المتميزة والمنفردة طيلة الألف يوم الذهبية من عمره والتي تبدأ من بداية الحمل وحتي يتم الطفل عمر عامين .

وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، على أهمية المبادرة لصحة الأسرة المصرية ودور الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في عمل برامج وأنشطة تدريبية مع مختلف الجهات لمقدمي المشورة الأسرية بهدف أن تنمية القدرة على توعية الأسرة بالكثير من المفاهيم الصحية الهامة مثل أهمية التباعد بين الولادات وأهمية الرضاعة الطبيعية .

وأشارت أيضا إلى أن المبادرة تهدف الى تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية، بالإضافة الى الإهتمام بالتغذية الصحية للأم خلال خلال فترة الحمل وكيفية الإهتمام بالطفل خلال الألف يوم الذهبية، ليكون لدينا جيل جديد من الأصحاء القادرين على خدمة انفسهم ومجتمعهم وبناء مستقبلهم.