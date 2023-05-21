سياسي عماني: زيارة السلطان هيثم لمصر تجسيد للعلاقات التاريخية بين البلدين

كتب أحمد جمعة

أكد الكاتب والمحلل السياسي العماني علي المطاعني أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر تكتسب أهمية كبيرة على عدة أصعدة خاصة السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنها تعد تجسيد للعلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين طوال خمسة عقود لتبقى راسخة رغم كل ما شهده الإقليم من صراعات وتدخلات.

وأشار "المطاعني" في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حضارة بين مصر وسلطنة عمان ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، مشيرا إلى أنها تمثل البوصلة الأكثر دقة وصرامة والتي تحدد المسار المستقبلي للعلاقات الثنائية بين البلدين والتعاطي مع المتغيرات الحالية، واصفا زيارة السلطان هيثم إلى القاهرة بأنها "تاريخية"، وتأتي على رأس وفد رفيع المستوى تعبر عن مكانة مصر العالية والغالية في قلوب العُمانيين.

ولفت إلى أن مواقف القاهرة ومسقط في المحافل الدولية يفخر بها الجميع في توحيد الرؤى وتنسيق المواقف بما يحقق الأهداف والغايات المشتركة، مشيرا لوجود الكثير من المواقف التي تشهد بأن السلطنة كانت دائما الداعم الدائم لمواقف مصر في الساحة الدولية ومؤازرة الدور المصري لقيادة المؤسسات الدولية وغيرها من المواقف.

وأوضح أن مصر حكومة وشعبا وتاريخا يتذكرون مواقف السلطنة منذ عام 1979 عندما قاطعتها معظم الدول العربية بعد اتفاقية كامب ديفيد ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان كانت ترى بأن مصر أكبر من أن تقاطع أو تُحارب وهي التي قدمت التضحيات فداء لقضية فلسطين التي تعد قضية العرب المحورية، موضحا أن السلطنة دفعت ثمنا باهظا نتيجة إصرارها على ذلك الموقف إيمانا منها بأن المبادئ لا تتغير.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين وطوال نصف القرن الماضي لم تشوبها شائبة أو سوء فهم في كافة القضايا الإقليمية والدولية وفي كافة المحافل العالمية، مشيرا إلى أن الزيارة تستند لأرضية صلبة قادرة على استيعاب كل مجالات التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والصناعية والاستثمارية وبما يعود بالخير على البلدين .

يبدأ سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق ، الأحد، زيارته الأولى إلى مصر والتى تستمر يومين، يستهلها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويرافق السلطان العماني خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلا من شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع و خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وحمد بن سعيد العوفي رئيس المكتــب الخـاص، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليــوســف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ومن جانبه، أكد سفير سلطنة عمان مندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير عبدالله الرحبى، أكد سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ؛ أن الزيارة المقررة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان؛ بمثابة زيارة تاريخية لأنها الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه السلطة فى يناير 2020، كما أنها تأتى عقب انعقاد القمة العربية فى جدة والتى شاركت فيها سلطنة عمان وكانت مشاركة فاعلة لترميم البيت العربى.