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سوناك: حضور زيلينسكى قمة G7 رسالة لموسكو على وجود دعم قوى لكييف

الأحد، 21 مايو 2023 09:36 ص
سوناك: حضور زيلينسكى قمة G7 رسالة لموسكو على وجود دعم قوى لكييف رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك
كتب محمد عبد العظيم

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن حضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي قمة G7 رسالة لموسكو على وجود دعم قوي لكييف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
 
وكان سوناك قد صرح بالأمس أنه يتوقع من دول مجموعة السبع أن تفرض عقوبات على روسيا، في أعقاب القرار البريطاني تشديد العقوبات وحظر استيراد الماس من روسيا.

وأضاف سوناك : "نجري مباحثات مع حلفائنا وشركائنا، وأنا أتوقع بالفعل أن الآخرين سيحذون حذونا مثلما فعلوا خلال العام الأخير"، مشيرا إلى أن العقوبات تعمل بشكل فعال أكثر عندما يتم فرضها بالتنسيق بين الحلفاء.

وكانت بريطانيا قد أعلنت يوم الجمعة تشديد العقوبات ضد روسيا، ما شمل إدراج 86 من الأشخاص الجدد، الذين تقول لندن إنهم على صلة بمجمع الصناعات العسكرية الروسي، على قوائم العقوبات، وحظر استيراد أحجار الماس وبعض المعادن من روسيا.

 

 


رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك

سوناك

اوكرانيا

دول مجموعة السبع

القاهرة الاخبارية



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