رئيس مدينة الطود يتابع العمل في إنشاء 23 فصلا بمدرسة منشية النوبة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز و مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها داخل عدد من المنشآت التعليمية بمدينة الطود، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها داخل نطاق كل مدينة.

وشملت جولة رئيس مدينة الطود، متابعة الأعمال الإنشائية لمدرسة منشية النوبة للتعليم الأساسي بقرية منشية النوبة، والتي تشمل إنشاء 14 فصل دراسي إلى جانب المكاتب الإدارية والمعامل، بمدة تنفيذ أعمال إنشائية 8 أشهر ونصف، كما تابع أعمال إنشاء جناح بمدرسة المهيدات الإبتدائية المشتركة يضم 9 فصول دراسية إلى جانب المكاتب الإدارية ومعمل المشاهدة، وصالة متعددة الأغراض ليصبح عدد الفصول بمدرسة المهيدات الإبتدائية المشتركة 40 فصل دراسى بمدة تنفيذ أعمال الإنشائية 8 أشهر ونصف.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، على الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها، مع الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدا على أن التوسعات والإنشاءات الجديدة تستهدف تقليل الكثافات داخل الفصول، ووصول الخدمة التعليمية لجميع المناطق، حيث رافق رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولته المهندس محمود فراج مهندس بهيئة الابنية التعليمية بمحافظة الأقصر، وهشام علي أبازيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، وبصري النوبي يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة.

فيما قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" داخل مدينة إسنا، وذلك برفقة المهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وفى سياق آخر، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم، وذلك فى إطار تنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة. وفى هذا الصدد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وعلي سيد صادق نائب رئيس المركز حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية داخل نطاق المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص. وأسفرت الحملة التي تمت بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمدينة الطود في إزالة أعمال بناء مخالف في المهد عبارة عن إقامة وبناء أسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنتية على مساحة 1050 متر على الأراضي الزراعية، وتمت الإزالة بمعدات الحملة الميكانيكية بالمركز، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، حيث شارك فى التجهيزات للموجة 21 للإزالات كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كافة جهات الولاية ومسؤولي حماية الأراضي والأملاك والمتغيرات المكانية والري والأوقاف وحماية النيل والطرق والكباري والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.