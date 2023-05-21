رئيس مدينة الطود يتابع العمل في إنشاء 23 فصلا بمدرسة منشية النوبة

وفى سياق آخر، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم، وذلك فى إطار تنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.
وفى هذا الصدد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وعلي سيد صادق نائب رئيس المركز حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية داخل نطاق المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص.
وأسفرت الحملة التي تمت بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمدينة الطود في إزالة أعمال بناء مخالف في المهد عبارة عن إقامة وبناء أسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنتية على مساحة 1050 متر على الأراضي الزراعية، وتمت الإزالة بمعدات الحملة الميكانيكية بالمركز، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، حيث شارك فى التجهيزات للموجة 21 للإزالات كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كافة جهات الولاية ومسؤولي حماية الأراضي والأملاك والمتغيرات المكانية والري والأوقاف وحماية النيل والطرق والكباري والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.
العمل فى إنشاءات 23 فصل فى مدرسة منشية النوبة والمهيدات
رئيس مدينة الطود يتابع العمل فى إنشاءات 23 فصل
متابعة إنشاءات 23 فصل فى مدرسة منشية النوبة والمهيدات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة